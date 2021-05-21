Калининградца будут судить за нападение на полицейского

. Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевском районе будут судить местного жителя за применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В декабре прошлого года 29-летний мужчина ударил сотрудника полиции, который хотел пресечь некое административное правонарушение. В результате нападения полицейскому были причинены «физическая боль и травма, не причинившая вреда здоровью».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда.