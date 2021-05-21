3 педагога, 18 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 3 сотрудника учреждений образования;

- работник промышленных предприятий;

- работник транспорта и предприятий по обслуживанию транспорта;

- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника учреждений по оказанию бытовых услуг;

- 2 работника с/х предприятий;

- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школа Советска;

- 18 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33015 случаев заболевания.