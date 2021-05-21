3 педагога, 18 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 3 сотрудника учреждений образования;
- работник промышленных предприятий;
- работник транспорта и предприятий по обслуживанию транспорта;
- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника учреждений по оказанию бытовых услуг;
- 2 работника с/х предприятий;
- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся школа Советска;
- 18 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33015 случаев заболевания.