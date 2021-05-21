В Калининграде на шести улицах установили камеры «Безопасного города»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде заработали новые площадки системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новые камеры видеонаблюдения установили на улицах Батальная – Кошевого, Судостроительная – Батальная и Герцена – Колхозная.

Всего было установлено одиннадцать камер наружного наблюдения. Из них восемь стационарных камер и три, оборудованных поворотным механизмом 360 градусов.

«Качественную картинку обеспечивает многократный цифровой зум. Самыми высокими возможностями обладают камеры с поворотным механизмом, имеющих 25-кратное оптическое увеличение. Кроме того, все видеокамеры оборудованы инфракрасным фильтром с автоматическим переключением режима «день-ночь». Данная функция обеспечивает передачу качественной картинки как в дневное, так и ночное время суток», - рассказал директор «Безопасного города» Алексей Игнатенко.

Сейчас на территории Калининградской области работают 1800 камер наблюдения.