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Общество21 мая 2021 14:50

В Калининграде гендиректор стройкомпании присвоил квартиру в новостройке на ул. Аксакова

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании, который мошенническим путем присвоил квартиру дольщика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гендиректор в конце декабря 2020 года предоставил в Росреестр ложные сведения и завладел правом на квартиру на улице Аксакова. При этом жилище принадлежало другому человеку на основании договора участия в долевом строительстве.

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, по уголовному делу проводится предварительное следствие, которое находится на контроле в прокуратуре.