В Калининграде гендиректор стройкомпании присвоил квартиру в новостройке на ул. Аксакова

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании, который мошенническим путем присвоил квартиру дольщика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гендиректор в конце декабря 2020 года предоставил в Росреестр ложные сведения и завладел правом на квартиру на улице Аксакова. При этом жилище принадлежало другому человеку на основании договора участия в долевом строительстве.

Мужчине уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, по уголовному делу проводится предварительное следствие, которое находится на контроле в прокуратуре.