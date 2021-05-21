Таможенники нашли в магазине на К. Маркса санкционные сыры и колбасы

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде не прекращается непримиримая борьба с санкционными продуктами. На днях сотрудники отдела таможенного контроля и транспортные прокурорские работники наведались в продуктовый магазин на улице К. Маркса и обнаружили там запрещенные к ввозу в Россию товары. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Всего было изъято 17 кг сыров, колбасных изделий и сливочного масла, произведенных в Польше, Италии, Германии, Франции и Испании.

В пресс-службе таможни заверили, что все незаконные продукты будут уничтожены на полигоне.