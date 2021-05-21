Начальник отдела судебных приставов Светлогорска задержан за крупную взятку

В Калининградской области задержан высокопоставленный сотрудник управления ФССП – начальник отделения судебных приставов Светлогорского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Старшего судебного пристава обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 4 мая мужчина получил 1 млн 50 тысяч рублей за снятие ареста с принадлежащего калининградцу имущества, а также «непринятие мер, направленных на арест его имущества». По данным СК, это была часть взятки, общая сумма которой должна была составить 1,5 млн рублей.

Операцию по задержанию взяточники провели сотрудники ФСБ около одного из кафе в поселке Переславское. Ему уже предъявлено обвинение, также суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.