Специалисты IT-сферы дали высокую оценку системы защиты праймериз «ЕР»

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Эксперты IT-сферы провели испытания системы безопасности предварительного голосования «Единой России». Многоуровневая проверка прошла успешно, и система показала свою надежность в сохранении персональных данных, а также тайны голосования.

Как сообщает nashgorod.ru, руководитель проектов в сфере безопасности компании “Цифровые решения” Егор Богомолов высоко оценил безопасность работы сайта PG.ER.RU и отметил, что в системе нет мест, которые были бы доступны для хакера.

По словам Богомолова, система прошла проверки на защищенность от хакерских атак по двум моделям - внешней и внутренней. Специалисты тестировали возможности добавления голосов тому или иному кандидату или голосования от чужого имени.

В основе системы электронного голосования - блокчейн (база данных, из которой нельзя удалить уже внесенные данные или изменить информацию). Это повышает анонимность и легитимность процедуры голосования. Кроме того, в функционал платформы добавлена новая возможность - сегментировать избирателей на группы, чтобы далее распределять их по “электронным участкам”.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что устойчивость системы повышается за счет того, что несколько блокчейнов объединяются в один. Технология называется мультичейн и является большим шагом вперед.

Проверить голосование можно будет после его завершения: база будет размещена в открытом доступе на PG.ER.RU. Можно будет посмотреть все бюллетени, включая свой. Легитимность процедуры праймериз повышается в том числе за счет того, что аутентификация происходит через “Госуслуги”. То есть в голосовании участвуют граждане, которые загрузили документы на портал, не связанный с партией.

Сегодня “Единая Россия” является единственной партией, которая учитывает мнение избирателей при составлении списков кандидатов и для этого организует всенародные праймериз. Как сообщает сайт er.ru, с 24 по 30 мая предварительное голосование состоится во всех регионах в онлайн-формате.