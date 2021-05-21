Марафон на Куршской косе, выставки, спектакль: Как в Калининграде отметят 300-летие Иммануила Канта

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летнего юбилея философа Иммануила Канта, документ вступил в силу 20 мая 2021 года.

Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, еще в 2019 году под председательством губернатора была создана рабочая группа, обсуждался план мероприятий. Главное из них – проведение международного Кантовского конгресса.

- Это большой форум, куда приедут ведущие философы со всего мира. Планируется, что он начнется 22 апреля 2024 года, в день рождения Канта. Запланирован целый ряд мероприятий: выставка, спектакль, посвященный философу, также планируется большая издательская программа, которую готовит БФУ, - говорит министр.

Андрей Ермак сообщил, что еще обсуждается идея провести в честь 300-летия Канта специальный марафон на Куршской косе.

Также запланировано благоустроить так называемую кантовскую тропу, по которой философ ходил к университету.