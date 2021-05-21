Калининградцев приглашают на уборку территории старинной кирхи в Кумачево

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Большая уборка у руин кирхи XIV века в поселке Кумачево (нем. Kumehnen) Зеленоградского района запланирована на воскресенье, 23 мая.

Как сообщают организаторы из компании «Хранители руин», волонтеры продолжат приводить в порядок территорию старого заброшенного кладбища у кирхи и собирать мусор и битый кирпич, разбросанный у памятника.

Отмечается, что работы согласованы с администрацией, православным приходом и службой охраны памятников.

В программе – экскурсия по окрестностям, питание.

Перчатки, инвентарь и мусорные мешки будут предоставлены.

Все подробности участия по телефону: 8-952-796-03-92.