Калининградцев приглашают на уборку территории старинной кирхи в Кумачево

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Фото: Instagram.com
Большая уборка у руин кирхи XIV века в поселке Кумачево (нем. Kumehnen) Зеленоградского района запланирована на воскресенье, 23 мая.
Как сообщают организаторы из компании «Хранители руин», волонтеры продолжат приводить в порядок территорию старого заброшенного кладбища у кирхи и собирать мусор и битый кирпич, разбросанный у памятника.
Отмечается, что работы согласованы с администрацией, православным приходом и службой охраны памятников.
В программе – экскурсия по окрестностям, питание.
Перчатки, инвентарь и мусорные мешки будут предоставлены.
Все подробности участия по телефону: 8-952-796-03-92.