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Общество21 мая 2021 17:23

Под Калининградом автоинспекторы остановили автобус с детьми

Выяснилось, что у водителя МАНа не было лицензии на перевозку пассажиров
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В двухэтажном автобусе не должны были перевозить не только детей, но и пассажиров вообще.

В двухэтажном автобусе не должны были перевозить не только детей, но и пассажиров вообще.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 21 мая, в региональное Управление ГИБДД поступила информация о движущемся из поселка Отрадное в Калининград автобусе марки МАН, который с нарушениями установленных норм и правил перевозит детей. Госавтоинспекторы немедленно выдвинулись на трассу и благополучно перехватили указанное транспортное средство.

Действительно, у водителя автобуса отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров, а также документы на организованную перевозку детей. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.