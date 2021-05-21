Под Калининградом автоинспекторы остановили автобус с детьми

В двухэтажном автобусе не должны были перевозить не только детей, но и пассажиров вообще. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 21 мая, в региональное Управление ГИБДД поступила информация о движущемся из поселка Отрадное в Калининград автобусе марки МАН, который с нарушениями установленных норм и правил перевозит детей. Госавтоинспекторы немедленно выдвинулись на трассу и благополучно перехватили указанное транспортное средство.

Действительно, у водителя автобуса отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров, а также документы на организованную перевозку детей. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.