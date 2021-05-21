Калининградец пошел по грибы, но собрал сотни патронов

Оперативники угрозыска отдела полиции по Полесскому району МО МВД России «Гвардейский» уличили местного жителя в незаконном хранении боеприпасов.

Как уверял сам 55-летний индивидуальный предприниматель, изначально он пошел по грибы. Но вместо них принес домой в лукошке 690 малокалиберных патронов к охотничьему карабину отечественного производства – как установили эксперты, вполне пригодных для производства выстрелов. «Маслята», как называют патроны на криминальном сленге, были обнаружены в банке, которая, в свою очередь, хранилась в гараже подозреваемого.

- Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 22 УК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Полицейские напоминают, что за незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность! Граждане, которые обнаружили похожие на оружие и боеприпасы предметы, обязаны сдать их в полицию.