Владелец обойной фабрики не платил налоги и зарплату

Гендиректор предприятия по производству обоев стал фигурантом уголовного дела. В вину 56-летнему бизнесмену вменяется уход от налогов и невыплата зарплаты персоналу.

Как было установлено, имея задолженность по налогам и сборам в размере 17,7 млн рублей, мужчина сознательно игнорировал требования налоговиков об уплате недоимки, и с октября 2019-го по февраль 2020 года осуществлял финансовые операции с контрагентами помимо расчетных счетов своего предприятия, в частности, действуя по схеме взаимозачетов. Таким нехитрым в общем-то способом ему удалось вывести из-под налогообложения еще 5,3 млн рублей.

Своих работников предприниматель также оставил без средств к существованию, с октября 2019 года по май нынешнего не выплачивая им честно заработные деньги. Хотя, как уверены правоохранители, имел для этого все возможности. Общая сумма задолженности составила 8 млн рублей.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел расследование уголовного дела завершено, хотя вину в совершенных преступлениях коммерсант так и не признал, - сообщили в региональном Управлении СКР. - В целях обеспечения исполнения гражданских исков, заявленных потерпевшими, в части возможной конфискации имущества, на имущество обвиняемого (земельный участок, автомобиль и моторную лодку) был наложен арест. По ходу следствия допрошены свидетели, потерпевшие, изъята и исследована бухгалтерская документация. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Неманским городским прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.