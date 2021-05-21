В Калининградской области произошел разлив нефти

Авария произошла в Полесском районе Калининградской области. Как сообщает местная администрация со ссылкой на «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», следы нефтесодержащей жидкости обнаружили днем 20 мая в близи поселка Новая Деревня. Разлив произошел из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.

По данным «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», объем разлитой нефти - до 1 тонны. Угроза попадания нефти в акваторию поверхностных вод отсутствует.

- Организацией, эксплуатирующей нефтепровод, уже принимаются меры по локализации нефтесодержащей жидкости и установке ремонтной муфты, - уточнили в пресс-службе администрации района.