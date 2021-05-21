В Калининграде стартует Неделя библиотек, вход бесплатный

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде накануне общероссийского Дня библиотек организовали Неделю библиотек. Это ряд мероприятий в формате дня открытых дверей, которые пройдут с 22 по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Интересующихся приглашают на квесты и познавательные игры, мастер-классы по созданию комиксов, библиотечные уроки и экскурсии по музейным уголкам, выставки, литературно-музыкальные программы.

«Все мероприятия бесплатные. Вход свободный с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил», - отмечают организаторы.

Подробная программа акции «Неделя библиотек» здесь.