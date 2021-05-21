Погода на выходные в Калининграде: максимум +17, вероятность осадков - 95%

. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на преобладающие южные ветры, ощутимого тепла на предстоящих выходных в Калининграде не будет. По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в нашем городе будет одинаковая максимальная температура - до +17 градусов. Ночью ожидается ровно на 10 градусов ниже.

Не обойдется без дождей. В субботу вероятность выпадения осадков составляет 95%, в воскресенье - 84%.

Атмосферное давление останется ниже нормы, но будет все время расти. Если в субботу утром его значение составит 751 миллиметр ртутного столба, то в воскресенье вечером - 758.

Скорость ветра в порывах будет достигать 9-12 метров в секунду.