«Балтика» начнет подготовку к новому сезону 1 июня

В этом году отпуск у футболистов «Балтики» получится чуть больше двух недель. 15 мая балтийцы провели свою последнюю игру в минувшем сезоне, а 1 июня уже вернутся с отдыха.

Как сообщает пресс-служба клуба, на протяжении четырех дней в Калининграде будут проходить тренировки и параллельно – углубленное медицинское обследование футболистов.

Вечером 4 июня балтийцы отправятся на второй учебно-тренировочный сбор в Москву. Помимо тренировок там запланировано провести 7 контрольных игр.

30 июня игроки вернутся в Калининград, где продолжат подготовку к чемпионату 2021/2022 - для «Балтики» уже 66-му по счету сезону в первенствах страны.

Стартовая игра нашей команды в первенстве ФНЛ намечена на 10 июля.