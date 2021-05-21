За год доход главы управления СК по Калининградской области вырос на 2,3 миллиона

Дмитрий Бочаров. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Следственное управление СК РФ по Калининградской области опубликовало сведения об имуществе и доходах руководителей за 2020 год.

Глава управления Дмитрий Бочаров за год 6 миллионов рублей - на 2,3 миллиона больше, чем было в 2019-м. В пользовании Дмитрия Анатольевича находится участок площадью 1220 кв метров (2/3 доли), дом площадью 107,3 кв м (тоже 2/3 доли) и совместная с детьми квартира на 102,9 квадрата.

Единственный автомобиль в семье Бочаровых принадлежит супруге главы СК - «Ниссан Кашкай». Ее собственные доходы составили 4,7 миллиона рублей, что в 9 раз больше, чем было в 2019-м. Супруга Дмитрия Бочарова также владеет квартирой площадью 103,7 квадратных метра.