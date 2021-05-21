Перевозил 53 школьника без лицензии: на трассе Отрадное-Светлогорск инспекторы ГИБДД задержали автобус с нарушениями

Автобус марки МАН остановили сегодня, 21 мая, около 14 часов на автодороге Отрадное-Светлогорск. Сотрудники Госавтоинспекции и Северо-Западного МУГАДН установили, что водитель осуществлял организованную перевозку группы из 53 учащихся и 7 взрослых с грубыми нарушениями правил перевозки детей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, у водителя отсутствовали документы, подтверждающей прохождение предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния. Кроме того, отсутствовала лицензия на осуществление перевозочной деятельности.

При осмотре автобуса был выявлен факт внесения изменения в конструкцию - демонтаж штатных пассажирских сидений. Проверка документации показала, что организатор перевозки грубо нарушил порядок подачи уведомления об организованной перевозки группы детей, предусмотренного Постановлением Правительства РФ №1527от 23.09.2020г.

Дальнейшее движение по маршруту автобуса было запрещено. Для дальнейшей доставки детей в Калининград были вызваны школьные автобусы. В отношении водителя составлены административные материалы, решается вопрос о привлечении к ответственности должностных и юридических лиц.