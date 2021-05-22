Калининградец лишился 370 тысяч, переведя деньги мошеннику за топливный насос

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Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников в интернете, перечисляя им предоплату за покупки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, 37-летняя горожанка нашла объявление о продаже игровой приставки. Женщина, решив порадовать своего молодого человека, связалась с продавцом и договорилась о покупке товара. По просьбе мошенницы, она перечислила ей 20 тысяч рублей, однако сразу после получения денег злоумышленница заблокировала объявление. Как выяснили полицейские, деньги были переведены на иностранный счет.

Другой калининградец решил купит собаку за 18 тысяч, однако перечислив деньги, он так и не получил от продавца домашнего питомца.

Другим потерпевшим от рук мошенников стал 49-летний предприниматель. Мужчина нашел объявление о продаже топливного насоса, необходимого ему для работы. Горожанин перечислил злоумышленнику 370 000 рублей, сразу после чего тот удалил объявление.