В Калининграде задержали мужчину, осквернившего мемориал в Чкаловске

В Калининграде сотрудники полиции задержали мужчину, осквернившего мемориал советским воинам в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в социальных сетях была опубликована запись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе.

В кратчайший срок личность мужчины, изображённого на видео, была установлена. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель, ведущий асоциальный образ жизни.

Задержанного передали следователям Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения».