2 медика, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 53 случая ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 3 сотрудника учреждений образования;
- 2 работник промышленных предприятий;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника банков;
- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 учащихся (Школа Зеленоградска, Школы 2, 57, 36 Калининграда);
- студент РАНХиГС;
- 14 неработающих.
Всего в области зарегистрировано 33080 случаев заболевания.