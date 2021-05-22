2 медика, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 53 случая ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 3 сотрудника учреждений образования;

- 2 работник промышленных предприятий;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника банков;

- 9 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 учащихся (Школа Зеленоградска, Школы 2, 57, 36 Калининграда);

- студент РАНХиГС;

- 14 неработающих.

Всего в области зарегистрировано 33080 случаев заболевания.