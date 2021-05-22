В Гусеве отремонтировали историческую казарму 19 века

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Гусеве капитально отремонтировали казарму для личного состава танкового полка на 250 мест. Здание является памятником архитектуры XIX века.

На здании казармы были сохранены исторические фасады, а новые интерьеры оформлены в стиле лофт.

«Казарма оснащена всеми необходимыми системами: автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и эвакуации, охранной сигнализацией, телевидением, внутренней телефонией. В здании имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевыми, бытовками с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования», - отметили в пресс-службе Балтийского флота.

В ближайшее время капитально отремонтированная казарма будет сдана в эксплуатацию.