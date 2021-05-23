За сутки коронавирусом заболели 64 калининградца

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 64 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и выписаны из больниц за то же время 98 человек. Такие данные приводятся ы федеральном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Всего в России за последние сутки в России выявлен 8951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общей сложности нарастающим итогом в стране выявлено 5 001 505 человек в 85 регионах.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 482 человека.