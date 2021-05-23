В Калининградской области прозвенели "Последние звонки"

. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 22 мая, в школах Калининградской области прозвенели "Последние звонки". Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году учебу в девятых и одиннадцатых классах завершили более 14 тысяч ребят.

На торжественном мероприятии в Андрея Первозванного Кадетском морском корпусе (АПКМК) с окончанием учебного года выпускников поздравила министр образования Светлана Трусенёва.

В этом году 11-й класс в регионе оканчивают более четырех тысяч юношей и девушек. Первый экзамен состоится 3 июня. А уже с понедельника, 24 мая, к сдаче основного госэкзамена приступят десять тысяч девятиклассников. Им предстоит сдавать только обязательные экзамены – русский язык и математику.