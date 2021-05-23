Под Озерском тушили 400-метровую кровлю полуразрушенного строения

22 мая 2021 года в 22.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Ново-Гурьевском Озерского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном кирпичном полуразрушенном строении, размером 50 на 10 метров, горела кровля на площади 400 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 7 человек и 2 единицы техники. - добавили в пресс-службе.