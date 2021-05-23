На Куршской косе появится километровая "лента" волнорезов

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка "Куршская коса" в следующем году начнется установка волнорезов. Об том директор парка Анатолий Калина сообщил, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".

- Предприятие "Балтберегозащита" в следующем году планирует начать делать у нас волнорезы. 70 через 70 метров, - отметил Анатолий Калина.

"Лента" волнорезов протянется на расстояние более километра - от Зеленоградска до поселка Лесной. Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на Калину, этот участок является самым проблемным на ее территории. Там располагаются торфяные болота, а уровень воды в Куршском заливе, который отделен косой, выше уровня Балтийского моря на 15 см.

- Если произойдет соединение залива с морем, получится чрезвычайная ситуация. Вот чтобы этого не было, как раз эти работы и будут проведены, - сказал директор нацпарка.