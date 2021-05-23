Болезнь косит пенсионеров и безработных: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

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Фото: пресс-служба Балтфлота
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 59 ОРВИ, 5 пневмоний. Нарастающим итогом зафиксировано 33 144 случая.
Среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- сотрудник учреждения образования;
- 4 работника транспортных предприятий;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- работник с/х предприятия;
- 2 работника санаториев;
- сотрудник охранного предприятия;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся школы № 8 Приморска;
- воспитанник д/с № 1 Полесска;
- ребенок первого года жизни;
-14 неработающих.