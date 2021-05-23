Болезнь косит пенсионеров и безработных: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

. Фото: пресс-служба Балтфлота

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 64 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 59 ОРВИ, 5 пневмоний. Нарастающим итогом зафиксировано 33 144 случая.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- сотрудник учреждения образования;

- 4 работника транспортных предприятий;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- работник с/х предприятия;

- 2 работника санаториев;

- сотрудник охранного предприятия;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школы № 8 Приморска;

- воспитанник д/с № 1 Полесска;

- ребенок первого года жизни;

-14 неработающих.