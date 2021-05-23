В Калининграде полиция и волонтеры разыскивают двух школьников

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск двух школьников - 13-летний Дмитрий Пономарев и 12-летняя Мария Утюжникова.

Как сообщает издание "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области, Дмитрий ушел из дома на улице Тихорецкой 21 мая около 13:00. Мальчик направлялся в школу, после которой так и не вернулся. Ранее подросток не раз уходил из дома. Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 170 см, среднее телосложение, волосы русые. Был одет: синяя куртка, черные брюки, белая рубашка.

Мария ушла из дома на улице Зоологической 22 мая около 11:00. Приметы: на вид 13-14 лет, среднее телосложение, рост 163 см, длинные русые волосы, собранные в хвост. Была одета: куртка с капюшоном ярко синего цвета, легинсы тёмно-синего цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении мальчика, полиция просит позвонить в дежурную часть по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного). Сообщить данные о пропавшей школьнице можно по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-075 или 02.