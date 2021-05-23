Вандала, осквернившего воинский мемориал в Чкаловске, отправили в СИЗО

Мужчину, осквернившего накануне воинский мемориал в Чкаловске, суд Центрального района Калининграда отправил в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, ранее судимый 31-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения).

Напомним, калининградец справил нужду возле стелы, установленной на территории мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда. На указанном мемориале захоронено более двух тысяч красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году, он является объектом культурного наследия муниципального значения.

- В соответствии с постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2021 года. Мужчина водворен следственный изолятор, - добавили в пресс-службе.