БФУ имени Канта начинает проектировать новый кампус

БФУ имени Канта начал работы по проектированию нового кампуса университета. Об этом в рамках марафона "Новое знание" сообщил ректор Александр Федоров.

- Сейчас мы сделали концепцию, которую представили членам наблюдательного совета, который у нас возглавляет губернатор, министру науки и высшего образования. Сейчас мы приступаем к проектированию. Такую штуку невозможно сделать ни усилиями университета, ни министерства, ни региона. Это совокупная задача страны, - цитирует Федорова агентство ТАСС.

Кампус должен появиться н территории между улицами Александра Невского и Гагарина.