Знатоки «Что? Где? Когда?» смогли правильно ответить на вопрос из Калининграда

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В воскресенье, 23 мая, стартовали летние игры «Что? Где? Когда?». За стол села команда Дмитрия Локтикова – самая молодая в элитарном клубе.

При счете 5:4 в пользу телезрителей волчок указал на вопрос, который прислала калининградка Лариса Шкварская. Она предложила закончить хокку Мацуо Басе «Будто в руки взял молнию, когда во мраке ты…». После минуты обсуждения знатоки нашли правильный ответ. Полностью хокку звучит так: «Будто в руки взял молнию, когда во мраке ты зажег свечу». Счет сравнялся, но в решающем раунде победа осталась за телезрителями.

Напомним, что в первой игре весенней серии «Что? Где? Когда?» также выпал вопрос из Калининграда. Но тогда ответить на него знатоки команды Елизаветы Овдеенко не смогли.