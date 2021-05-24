Калининградка Анна Егорова завоевала три медали на Чемпионате Европы по плаванию

Анна Егорова (справа) выступает в сборной страны с 2017 года. Фото: Правительство Калининградской области

На выходных в Будапеште завершился Чемпионат Европы по плаванию. Первое место в медальном зачете заняла сборная России - 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Три медали в общую копилку принесла 22-летняя калининградка Анна Егорова. Сначала она выиграла личную «бронзу» на 800-метровке и «бронзу» в микст-эстафете (вместе с Александром Красных, Александром Щеголевым и Анастасией Кирпичниково). Под занавес турнира Егорова завоевала «серебро» в заплыве на 400 метров вольным стилем. Победила именитая итальянка Симона Квадарелла, которая только на заключительных 50 метрах дистанции сумела уйти в отрыв от калининградки и финишировать первой.

Анна Егорова является воспитанницей Заслуженного тренера России Виталия Киреева и спортсменкой регионального Центра спортивной подготовки сборных команд. В сборной страны Аня выступает с 2017 года.

В апреле президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав команды на Олимпиады. В список тех, кто отправится в Токио, включена наша землячка. Таким образом, Калининградская область будет второй раз в истории представлена в плавании на Олимпийских играх. На прошлой летней Олимпиаде, которая проходила в 2016 году в Бразилии, участвовал калининградский пловец Александр Садовников. Он пробился в финальный заплыв на 100 метров баттерфляем, но, к сожалению, финишировал последним.