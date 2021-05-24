Глава администрации Калининграда заняла 35-е место в федеральном рейтинге мэров

Градоначальников столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за апрель-май оценил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Рейтинг составлялся на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Среди мэров 88 городов, представленных в рейтинге, глава администрации Калининграда Елена Дятлова заняла 35-е место. Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, сити-менеджером нашего города Елена Дятлова стала в ноябре 2020 года.