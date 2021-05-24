Под Светлогорском горел исторический вокзал Георгенсвальде

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

О пожаре, который произошел в здании бывшего вокзала в Отрадном, в воскресенье рассказали очевидцы.

«Второй раз поджигают архитектурный памятник, - сообщает паблик «Янарный ДЛБ». - Здание было в относительно хорошем состоянии. Но из-за того что доступ к нему свободный, разрушается вандалами. Были сняты красивые дубовые двери, а сегодня опять пытались поджечь».

Железнодорожный вокзал в Георгенсвальде был построен в 1912-1913 годах по проекту кенигсбергского архитектора Макса Щенвальда. Это четырехэтажное кирпичное здание с подвалом, чердаком, двумя входами, высокой мансардой и черепичной крышей. По данным портала prussia39.ru, по прямому назначению здание использовалось до 2000 года, после чего стало обычным жилым домом. Окончательно здание расселили в 2016 году. Тогда же его признали объектом культурного наследия местного (муниципального) значения.