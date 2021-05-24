В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 24 мая, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на улицах Дивной 2, 2а, 4, 10, 14, 16, Орудийной 61, Краснокаменной 88, в переулке Товарном 5, 19, 21-23а и на Судостроительной 75.

До 12 часов электроснаюжения не будет в домах на улице Батальной 69в, 75, 75а, 79б, 83, 110. С 09:00 до 20:00 на Комсомольской 20-22а, 16 (д/сад № 30).

Холодное водоснабжение будет отключено до 17 часов на ул. Полк. Ефремова, до 12 часов - на улице Батальная в домах 75-83.