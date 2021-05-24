В Правдинском районе «Ауди» врезалась в дерево, трое пострадавших

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в ДТП в Правдинском районе в воскресенье вечером. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

41-летний водитель «Ауди» на автодороге «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира 37 и 56 –лет получили травмы. В полиции отметили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.