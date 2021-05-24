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Общество24 мая 2021 12:30

Алиханов купил и установил три урны около детской областной больницы

Виктор Сергеев
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Фото: Instagram.com

Губернатор Антон Алиханов купил и установил сразу три урны на территории рядом с Детской областной больницей. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram, посвятив пост сити-менеджеру Калининграда Елене Дятловой.

«Каждую весну проводим субботники на территории рядом с Детской областной больницей. Потеряв надежду на то, что мы перестанем мусорить и бросать окурки с прочим мусором в овраг, решил купить три антивандальных урны. Установил», - написал Алиханов, добавив, что городским властям осталось только периодически вывозить этот мусор.