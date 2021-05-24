3 школьника, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 3 медицинских работников;

- 4 работника транспортных предприятий;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения по оказанию бытовых услуг;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся (школа Зеленоградск; школа пос. Орловка; Гимназия 1 Калининград);

- воспитанник д/с 1 Светлого;

- 2 студента (БФУ, музыкальный колледж им. Рахманинова)

- 8 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33200 случаев коронавируса.