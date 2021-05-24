3 школьника, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 3 медицинских работников;
- 4 работника транспортных предприятий;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения по оказанию бытовых услуг;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся (школа Зеленоградск; школа пос. Орловка; Гимназия 1 Калининград);
- воспитанник д/с 1 Светлого;
- 2 студента (БФУ, музыкальный колледж им. Рахманинова)
- 8 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 33200 случаев коронавируса.