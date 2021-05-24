В Калининграде задержали двух веловоров

В Калининграде полицейские задержали двоих подозреваемых в краже велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники действовали независимо друг от друга, но похожим способом. Проникая в подъезд, мужчины искали оставленные на лестничных площадках велосипеды, с помощью кусачек перекусывали тросы и похищали их. Одним из потерпевших стал 25-летний доставщик еды, а другим 44-летняя женщина, оставившая велосипед на 30 минут

Подозреваемых задержали с разницей в несколько дней. К тому моменту они уже успели продать краденое имущество. Оперативники проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного. На мужчин завели уголовные дела по статье «Кража», им грозит до 5 лет лишения свободы.