Спущен на воду второй паром для линии Усть-Луга – Балтийск

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Автомобильно-железнодорожный двухтопливный паром «Генерал Черняховский» спустили на воду. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта»

200-метровый «Генерал Черняховский» - второй паром, строящийся для работы на линии Усть-Луга – Балтийск. В августе 2020 года на воду был спущен паром аналогичного проекта «Маршал Рокоссовский».

«Уверен, что паромы «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский» будут успешно работать на линии Усть-Луга – Балтийс». Их ввод в эксплуатацию позволит существенно обновить флот, занятый на данной стратегически важной для страны переправе, переориентировать часть грузопотока, в настоящее время следующего в Калининградскую область и из нее через территорию стран-соседей, а также обеспечить перевозку грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления», – отметил гендиректор «Росморпорт» Александр Смирнов.

Паромы проекта CNF19M соответствуют всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности. Двигатели работают на сжиженном природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы.