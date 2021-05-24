Телефонные мошенники оставили калининградку с ребенком без жилья и денег

В случае с 41-летней жительницей Гурьевского района телефонные мошенники использовали популярную в последнее время схему с переводом денег на «безопасный» счет. То есть, сначала женщине позвонили якобы сотрудники банка, в котором она хранила 2 миллиона 860 тысяч рублей, вырученных за продажу квартиры (калининградка хотела улучшить жилищные условия), огорошили сообщением, что кто-то пытается снять средства со счета, и предложили эффективный, по их словам, способ решения проблемы. Следующий звонивший представился уже сотрудником полиции, потребовав беспрекословно выполнять указания финансистов и держать всю операцию в строгой тайне.

- Ведется расследование, подозреваемые устанавливаются, о результатах мы сообщим вам позже, - заверил «полицейский».

- Обработанная должным образом женщина выполнила все в точности: отправилась в отделение банка, закрыла счет, получила на руки наличные и через банкомат в одном из торговых центров перевела их на указанные собеседниками номера «счетов-ячеек банков-партнеров» (на самом деле – обычных мобильных телефонов), - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Когда гражданка поняла свою ошибку, обратилась за помощью к полицейским – теперь уже настоящим. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

А оставшаяся без денег и квартиры жертва преступников вместе со своим ребенком пока вынуждена жить у бабушки.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию полиция настоятельно рекомендует:

- не вступать в телефонные разговоры с людьми, представляющимися сотрудниками банков, даже если они называют вас по имени и знают номера ваших банковских карт;

- помнить, что «безопасных» счетов не существует, а настоящие сотрудники банков никогда не звонят и не просят сообщить им данные карт, установить на смартфоны программы, взять кредит для отмены заявки и др.;

- решать финансовые вопросы, лично обратившись в отделение банка;

- не верить угрозам возбудить в отношении вас уголовное дело за «разглашение банковской тайны»;

- помнить, что мошенники могут подделать любой номер телефона и позвонить вам от имени полиции, следственного комитета, спецслужб и др.