РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде

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Российская Премьер-Лига одобрила проведение Суперкубка в Калининграде, окончательно место проведения матча будет утверждено после согласования всех деталей со стадионов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта – стадион «Лужники» в Москве, стадион «Калининград», «Волгоград Арену» и «Мордовию Арену» в Саранске.

Матч Олимп-Суперкубка-2021 состоится в субботу, 17 июля. В нём сыграют чемпион РПЛ «Зенит» и победитель Кубка России «Локомотив».