Tele2 определит лучших экстремалов Калининграда на Urban Battle-2021

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Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года – в нем приняли участие 170 спортсменов из разных городов страны.

В 2021 году у профессионалов экстремального спорта снова появится возможность заявить о себе на всю страну. Калининград присоединился к проекту впервые. Конкурс охватит 7 городов России: мастерство катания спортсмены продемонстрируют в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Архангельске.

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Принять участие в соревнованиях могут и одиночные спортсмены, и целые команды, при этом им необязательно быть абонентами Tele2. Чтобы подать заявку на участие, экстремалам нужно снять видео со своими трюками длиной не более 1 минуты и загрузить его на сайт проекта с 21 мая до 11 июня.

В каждом из городов оператор вместе с приглашенными членами жюри отберет лучшие видео и сформирует от 10 до 20 команд до 5 человек – по одному профессионалу в каждом из направлений (скейтбординг, скоростные заезды на роликовых коньках или самокатах, bmx-райд или паркур).

Сформированным командам Tele2 поможет создать конкурсный видеоролик. Для этого спортсменам предложат выбрать один из специально разработанных маршрутов в своем городе и продемонстрировать навыки катания. Снимать заезд будут профессиональные видеооператоры. Также обязательным условием участия является стрим заезда в социальных сетях на скорости мобильного 4G-интернета от Tele2.

Все видео будут размещены на сайте проекта, где зрители смогут принять участие в народном голосовании и выбрать команду, которой достанется приз зрительских симпатий.

Мастерство исполнения трюков оценят известные спортсмены – лучшие в своих категориях. Например, в жюри войдет чемпионка мира по паркуру в дисциплине фристайл Александра Шевченко, чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, член олимпийской сборной России по bmx-фристайлу Константин Андреев и другие. Они будут учитывать чистоту исполнения трюков, их сложность и эмоциональную составляющую.

Финал состоится в Санкт-Петербурге, где члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста.

На онлайн-церемонии награждения жюри определит победителей. Лучшая команда в каждом городе получит 300 тысяч рублей, также одной из команд достанется специальный приз от членов жюри на ту же сумму. Команда, которая завоюет приз зрительских симпатий, получит 50 тысяч рублей, также запланированы индивидуальные призы для участников номиналом в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Съемки заездов пройдут до 16 июля, а онлайн-баттл спортсменов из разных городов и церемония награждения состоятся в прямом эфире 7 августа.