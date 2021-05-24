На ул. Горького задержали закладчика наркотиков

В Калининграде полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

27-летнего мужчину задержали, когда он прятал в кустарнике шарик из пластилина, в котором оказался свёрток с веществом светлого цвета. Также при обыске в кармане злоумышленника были обнаружены и изъяты ещё 11 свёртков. Исследование подтвердило, что это был амфетамин массой более 4 граммов.

По данным полиции, задержанный сбывал наркотики бесконтактным способом через тайники-закладки.