Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 56 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 33 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 1

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ - 6

Правдинский городской округ - 1

Гусевский городской округ - 2

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1