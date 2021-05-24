Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 56 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 33 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ - 1
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ - 6
Правдинский городской округ - 1
Гусевский городской округ - 2
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 1
Светлогорский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1