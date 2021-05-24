Светлана Сивкова: Калининград не обязательно связывать с именем Калинина

Светлана Сивкова Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова во время беседы с корреспондентом программы «Вести Недели» заявила, что название Калининграда не стоит связывать с именем председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.

- На моих глазах этот край рос. Я помню Королевский замок. Это было любимое место детей, мы бегали туда играть, - начала издалека Сивкова. - Я помню блиндаж Ляша, развалки, помню минные поля, помню абсолютно разрушенный город. Я знаю, как многие приезжают, смотрят, а потом говорят: «А где же тут этот немецкий город Кёнигсберг?» Нет. Это давно Калининград. Не обязательно его связывать с именем Калинина. Я, например, его связываю с тем, что на нашей территории очень много калины растет. Прекрасный куст, прекрасная ягода. А главным брендом Калининградской области является Балтийское море.

Напомним, в марте этого года Светлане Сивковой было присвоено звание «Почетный гражданин Калининградской области».