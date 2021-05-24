В Калининградском зоопарке построят вольер для сурикатов за 1,5 млн рублей

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке появится новый вольер для сурикатов. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Стоить это будет порядка 1,5 млн рублей. Сумма для зоопарка достаточно серьезная, - сказала Светлана Соколова и отметила, что часть денег зоопарку подарили в честь 125-летия.

Такие подарки зоопарк продолжает принимать. Пожертвовать можно любую сумму, хоть 100 рублей.

Интересно, что у зоопарка Калининграда и его животных сейчас есть около 100 опекунов. Это и люди, и организации.