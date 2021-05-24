Пришел мириться… и обворовал

Увидев на пороге своего бывшего бойфренда, жительница Гурьевска была приятно удивлена. А когда 35-летний, ранее неоднократно судимый за кражу, грабеж и угон экс-возлюбленный заявил, что пришел мириться, окончательно растаяла. Как говорили одни литературные классики: «Кто может понять сердце женщины?»

Воссоединившаяся пара отправилась в магазин. Но по дороге мужчина вдруг спохватился:

- Надо же, оставил у тебя телефон! Ну да ничего, дай ключ - я быстро…

И, заполучив требуемое, порысил обратно. Как потом установили оперативники уголовного розыска, оказавшись в жилище, уголовник обшарил комнаты и завладел 4 тысячами долларов США наличными.

- После совершения преступления злоумышленник отправился тратить денежные средства на развлечения, - резюмировали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

За кражу в крупном размере калининградцу грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Интересно, отсидев положенное, придет он снова мириться?..