Калининградские компании экспортировали более 62 тысяч тонн торфа с начала 2021 года

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Калининградская область экспортировала с начала 2021 года более 62 тысяч тонн торфяного субстрата в 15 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Половина экспортных поставок пришлась на Германию, 25 процентов – в Польшу, 14 процентов – в Словакию. Также торф экспортируют в Грецию, Китай, Бахрейн, Бельгию, Голландию, Латвию, Казахстан и Белоруссию.

По данным ведомства, в этом году впервые начались поставки торфа в Катар, Кувейт, Корею и Киргизию.