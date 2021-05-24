Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калининградской области на этой неделе.

С 20 по 31 мая фоторадары будут установлены:

- На 5-м километре автодороги Калининград - Мамоново II (пос. Новосело) - граница с Республикой Польшей в сторону г. Калининград.

- На 5-м километре автодороги Калининград - Мамоново II (пос. Новосело) - граница с Республикой Польшей в сторону пос. Новоселово.

- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Дзержинского г. Калининград.

- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Емельянова г. Калининград.

- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону пос. Ижевское.

- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону г. Светлый.

- На 42-м километре Калининград - Крылово через Правдинск в сторону г. Калининград.

- На 42-м километре Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 23-м километре Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 16-м километре Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 16-м километре Калининград - Крылово через Правдинск в сторону г. Калининград.

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».